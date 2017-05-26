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26.05.2017 09:03 Для шестнадцати тысяч выпускников школ Тверской области прозвенел последний звонок





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Праздничные линейки прошли во всех учебных учреждениях. В прошлом останутся уроки, домашние задания и ответы у доски. Но сегодня они, как 11 лет назад, все вместе выстроились на торжественную линейку, чтобы сказать детству "прощай".



"Последний звонок", как продолжение Дня самоуправления. Сценарии, подбор репертуара, костюмы - выпускники всё взяли на себя. Такова традиция в Тверском лицее.



Четыре класса - четыре сюрприза. Это танцы, песни и под аккомпанимент гитар, и под фонограмму. В них слова благодарности школе, которая стала вторым домом, и учителям.



В придачу к творческим подаркам - дружеские шаржи и букеты цветов. Не уступили в оригинальности лицеистам и их родители.



Последний школьный этап для 11 классников завершится 1 июля. Впереди - ЕГЭ. Информатику и географию сдают 29 мая, "обязательная" математика - 31го мая.



В Тверской гимназии № 10 на память у ребят останутся рисунки, которым 11 лет. Прощаясь со школой и с детством, едва сдерживают слезы не только выпускники.



В этом году в Тверской области последний звонок прозвенел для 11,5 тысяч девятиклассников и 5,5 тысяч учеников 11-го класса. Каждый седьмой - выпускник сельской школы.









