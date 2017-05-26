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26.05.2017 09:04 Тверская область вносит вклад в обеспечение безопасности на территории страны через противодействие нелегальной миграции и другим незаконным процессам





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Об этом сказал Губернатор Игорь Руденя, комментируя итоги восьмой Международной встречи, посвященной вопросам безопасности, которая прошла в Конаковском районе.



Вслед за Сочи, Екатеринбургом и ещё пятеркой регионов России, Тверская область принимала столь представительный международный форум.



Традиционно, по признанию секретаря СовБеза Николая Патрушева, российская сторона старается создать доверительную обстановку располагающую к обсуждению глобальных мировых проблем.



8 международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, организованная в Тверской области, запомнится не только рекордным количеством стран-участников, (в Верхневолжье приехали представители 95 государств), но и тем, что впервые были организованы круглые столы. На них в режиме свободной дискуссии смогли высказаться представители делегаций.



Один из круглых столов был посвящен противодействию международным террористическим организациям, в том числе запрещенной на территории России - ИГИЛ.



В борьбе с терроризмом недопустимо использовать политику двойных стандартов. Террористов нельзя делить на "хороших" и "плохих", в зависимости от геополитических интересов. Такую позицию России, озвученную на высшем уровне готовы поддержать многие страны.



Темами на других дискуссионных площадках стало противодействие цветным революциям и обсуждение ситуации в азиатском тихо-океанском регионе.



Одновременно прошли двухсторонние и многосторонние переговоры. В частности российская делегация организовала 78 встреч, 36 из которых лично провел секретарь СовБеза Николай Патрушев. Было подписано 3 меморандума о взаимопонимании по линии Советов безопасности с Сербией, Филиппинами и Тайландом, еще с рядом стран аналогичные соглашения подпишут позже, но договоренности уже достигнуты. Анонсировано межправительственное соглашение между Россией и ЮАР о сотрудничестве в сфере информационной безопасности.

Кстати, вопросу равного доступа и защищенности стран в глобальной сети в этот раз было уделено особое внимание.



Одна из тем, которую обсуждали участники - деятельность транснациональных криминальных структур, организующих нелегальную миграцию. В решении этой проблемы Тверская область готова поделиться своим опытом.



Игорь Руденя отметил, что проведение такого масштабного саммита на Тверской земле, будет посильным вкладом Верхневолжья в дела международной безопасности.









