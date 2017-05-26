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26.05.2017 14:20 #ЯРОССИЯ: Твоё лицо в истории страны





Фото Телеканал "Россия" запустил новый масштабный проект, в котором уже приняли участие десятки тысячи россиян. Такого проекта на нашем телевидении еще не было: его главная задача - запечатлеть лица наших современников - здесь и сейчас, на всем пространстве большой страны!



Проект #ЯРОССИЯ создает большой семейный фотоальбом и объединяет всех россиян в одну многонациональную семью, показывает многогранность и самобытность народов нашей страны, их культуры и обычаи, дает понимание, как они живут, как радуются и грустят, как любят и верят.



В рамках проекта проводится фотовыставка «ЯРОССИЯ». Это рассказ о главном богатстве нашей страны – о наших соотечественниках, о россиянах.



Фотовыставка «ЯРОССИЯ» пройдет в знаковых местах городов акции и станет частью летописи России в фотографиях лиц наших современников, участников проекта #ЯРОССИЯ.



Выставки откроются одновременно в 15 городах в День России 12 июня.



Проект #ЯРОССИЯ создает большой семейный фотоальбом и объединяет всех россиян в одну многонациональную семью, показывает многогранность и самобытность народов нашей страны, их культуры и обычаи, дает понимание, как они живут, как радуются и грустят, как любят и верят.В рамках проекта проводится фотовыставка «ЯРОССИЯ». Это рассказ о главном богатстве нашей страны – о наших соотечественниках, о россиянах.Фотовыставка «ЯРОССИЯ» пройдет в знаковых местах городов акции и станет частью летописи России в фотографиях лиц наших современников, участников проекта #ЯРОССИЯ.Выставки откроются одновременно в 15 городах в День России 12 июня. Твое лицо в истории страны!

Все подробности на сайте https://ya.russia.tv/.

















