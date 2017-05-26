#ЯРОССИЯ:
Твоё лицо в истории страны
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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





26.05.2017 14:20 
#ЯРОССИЯ: Твоё лицо в истории страны

Твое лицо в истории страны! Все подробности на сайте https://ya.russia.tv/

Фото 
Телеканал "Россия" запустил новый масштабный проект, в котором уже приняли участие десятки тысячи россиян. Такого проекта на нашем телевидении еще не было: его главная задача - запечатлеть лица наших современников - здесь и сейчас, на всем пространстве большой страны!

Проект #ЯРОССИЯ создает большой семейный фотоальбом и объединяет всех россиян в одну многонациональную семью, показывает многогранность и самобытность народов нашей страны, их культуры и обычаи, дает понимание, как они живут, как радуются и грустят, как любят и верят.

В рамках проекта проводится фотовыставка «ЯРОССИЯ». Это рассказ о главном богатстве нашей страны – о наших соотечественниках, о россиянах.

Фотовыставка «ЯРОССИЯ» пройдет в знаковых местах городов акции и станет частью летописи России в фотографиях лиц наших современников, участников проекта #ЯРОССИЯ.

Выставки откроются одновременно в 15 городах в День России 12 июня.

Твое лицо в истории страны!
Все подробности на сайте https://ya.russia.tv/.

ya.russia.tv


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