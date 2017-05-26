Телеканал "Россия" запустил новый масштабный проект, в котором уже приняли участие десятки тысячи россиян. Такого проекта на нашем телевидении еще не было: его главная задача - запечатлеть лица наших современников - здесь и сейчас, на всем пространстве большой страны!
Проект #ЯРОССИЯ создает большой семейный фотоальбом и объединяет всех россиян в одну многонациональную семью, показывает многогранность и самобытность народов нашей страны, их культуры и обычаи, дает понимание, как они живут, как радуются и грустят, как любят и верят.
В рамках проекта проводится фотовыставка «ЯРОССИЯ». Это рассказ о главном богатстве нашей страны – о наших соотечественниках, о россиянах.
Фотовыставка «ЯРОССИЯ» пройдет в знаковых местах городов акции и станет частью летописи России в фотографиях лиц наших современников, участников проекта #ЯРОССИЯ.
Выставки откроются одновременно в 15 городах в День России 12 июня.
Твое лицо в истории страны!
Все подробности на сайте https://ya.russia.tv/.