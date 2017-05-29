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29.05.2017 08:58 
В Твери впервые отметили Международный день соседей

В Твери впервые отметили Международный день соседей

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Праздник прошел в рамках федерального Проекта «Школа грамотного потребителя. По мнению организаторов, мероприятие - хороший повод наладить взаимоотношения между жителями многоквартирных домов, познакомить их друг с другом. Для участников праздника также провели консультации на тему платежей за ЖКХ, их прав, как жильцов.

День соседей, который проходит во всем мире с 1999 года, а в России с 2006, в последнюю пятницу мая - хороший повод поближе познакомиться друг с другом, укрепить добрососедские отношения в многоэтажном доме, во дворе. Тверь к акции в рамках федерального проекта "Школа грамотного потребителя" в этом году присоединилась впервые.

Специалисты проекта готовы были проконсультировать жильцов в вопросах сферы ЖКХ. Подготовили большую концертную программу. Однако если празднику и помешал дождь, только не общению. Теплая дружеская обстановка позволила жителям дома №3 на Комсомольском даже проявить талант. Старший по дому вышел на крыльцо с баяном и вместе с хором русской народной песни "Катюша" наиграл плясовую.

Эксперты Школы грамотного потребителя пообещали горожанам в течении года помочь решить проблемы, связанные с ЖКХ. Кроме того, пригласили их на День открытых дверей управляющих компаний.


АРХИВ 


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