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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





29.05.2017 08:59 
В преддверии летних каникул спасатели взяли на особый контроль места отдыха школьников

В преддверии летних каникул спасатели взяли на особый контроль места отдыха школьников

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Доскональному осмотру подлежали пожарные сигнализации, комплектации огнетушителей, пожарные щиты, а также действия пожарных мотопомп.

Планы эвакуации на видном месте. Автоматическая пожарная сигнализация тоже исправна. С помощью радиосигнала оповещается вся территория лагеря. В считанные секунды информация и на пульте у дежурного. Так должно быть в каждом детском лагере.

В Тверской области 23 детских оздоровительных лагеря и одна баз отдыха Отмичи. Проверку на безопасность, в том числе и пожарную, прошли больше половины.

Пожарные инспекторы проверяют и комнаты, где будут находиться дети. В каждой должна быть установлена пожарная сигнализация. Наличие автономных мотопомп и лучше не одной - обязательное требование инспекторов. Ее исправность проверяют в деле, как и пожарные рукава.
Все оздоровительные лагеря должны пройти и противоклещевую обработку, многие в целях безопасности детей проводили ее не один раз.

Этим летом в загородных лагерях Верхневолжья планируют отдохнуть порядка 60 тысяч детей. Специальный инструктаж ждет не только вожатых

Первые заезды детей в лагеря Верхневолжья состоятся уже 2 июня. У многих оздоровительных учреждений еще есть время как следует подготовиться к встрече. Отдых школьников должен быть не только насыщенным и веселым, но и безопасным.


АРХИВ 


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