







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













29.05.2017 08:59 В Тверской области продолжается подготовка к празднованию 350-летия обретения мощей Нила Столобенского





Фото Видео

На территории лагеря для паломников, который будет работать с 8 по 12 июня, уже идёт установка палаток. Создание инфраструктуры для комфортного пребывания гостей обсудили на совещании под председательством Губернатора Игоря Рудени.



Для размещения гостей, которые приедут на Селигер, чтобы отметить 350-летие обретения мощей Нила Столобенского с 8 по 12 июня, уже развернут палаточный лагерь. По его периметру сделано ограждение. Сейчас установлено более 120 палаток. Каждой для удобства присвоят номер, установят информационные указатели. Городок разделят на улицы. Для хранения личных вещей оборудуют отдельную зону.



Готовить пищу для паломников будут на 12 полевых кухонях. Питание и проживание в лагере — бесплатное. В городке установят дежурство спасатели, полицейские и медики. Качество еды и питьевой воды будет под контролем Роспотребназдора.



Возглавит торжества Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в Богоявлеском соборе совершит божественную литургию и крестный ход. Увидеть их прямую трансляцию можно будет на мониторах, установленных на территории Нило-Столобенского монастыря и паломнического лагеря. В программе праздника также просветительский форум и фестиваль хоров.









