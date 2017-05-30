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30.05.2017 09:01 В Городском саду Твери появилась новая аллея из редких краснокнижных растений





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Их высадили участники 17-ого фестиваля районной прессы "Майские звезды" и воспитанники станции юннатов. Заповедный уголок экологии обещают ежегодно пополнять новыми экземплярами.



В этот раз вместо камер и микрофонов они взяли в руки лопаты и лейки. Десятки участников фестиваля районной прессы «Майские звезды», собрались в Городском саду, чтобы дать вторую жизнь краснокнижным растениям. Среди них и журналист Наталья Муромцева – обладатель специального приза в номинации «Открытие года».



Аллея из редких растений, занесенных в Красную книгу, появилась в Городском саду Твери впервые. Это часть проекта «Заповедное Верхневолжье».



Участники акции высадили редкие и исчезающие виды растений верхневолжской флоры. Среди них - клейкий шалфей, сибирский бузульник, благородная печеночница, болотный ирис. Все саженцы выращены в Ботаническом саду ТвГУ. Ухаживать за многолетней красотой помогали тверские юннаты.



Нелидовским журналистам не привыкать заниматься ландшафтным дизайном. Два года назад они высадили яблоневый сад в своем городе. Теперь решили внести свой вклад в решение проблемы экологии областной столицы.



Заповедный уголок экологи обещают ежегодно пополнять новыми экземплярами.









