Новости:
Полная лента региональных новостей
#ЯРОССИЯ:
Твоё лицо в истории страны
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





30.05.2017 09:02 
Прошло первое заседание Молодежной палаты при Законодательном собрании Тверской области

Прошло первое заседание Молодежной палаты при Законодательном собрании Тверской области

Фото  Видео репортаж Видео
Парламентарии третьего созыва выбрали председателя , его заместителя, а так же руководителей комиссии. О новых инициативах и идеях молодежи в нашем следующем сюжете.
Формировать новые идеи, вносить инициативы, рекомендации и конструктивные предложения, - это идея, ради которой с 2007 года работает Молодежная палата при Законодательном Собрании Тверской области. На своем первом заседании представители молодежного парламента третьего созыва избрали председателя, его заместителей , а также руководителей комиссий.
Работа в этом органе власти даст возможность каждому из молодых людей получить не только теоретические знания, но и практические навыки законотворческой деятельности.
По положению и регламенту о Молодежной палате в этот раз ставка сделана на молодых депутатов, которые уже были в законодательных органах муниципального уровня. Кроме того, в молодежном парламенте теперь есть представители партий. А члены вузовских студенческих организаций были и в прошлых созывах.
В течение ближайших четырех с половиной лет членам вновь сформированной молодежной палаты предстоит работать над решением социально-экономических проблем молодого поколения. В числе актуальных тем: отсутствие жилищных перспектив для молодежи, отток молодежи из сельской местности, необходимость улучшить положение молодых специалистов, подготовка кадров для производственных отраслей, условия для формирования здорового образа жизни.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.