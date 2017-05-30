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30.05.2017 09:02 Прошло первое заседание Молодежной палаты при Законодательном собрании Тверской области





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Парламентарии третьего созыва выбрали председателя , его заместителя, а так же руководителей комиссии. О новых инициативах и идеях молодежи в нашем следующем сюжете.

Формировать новые идеи, вносить инициативы, рекомендации и конструктивные предложения, - это идея, ради которой с 2007 года работает Молодежная палата при Законодательном Собрании Тверской области. На своем первом заседании представители молодежного парламента третьего созыва избрали председателя, его заместителей , а также руководителей комиссий.

Работа в этом органе власти даст возможность каждому из молодых людей получить не только теоретические знания, но и практические навыки законотворческой деятельности.

По положению и регламенту о Молодежной палате в этот раз ставка сделана на молодых депутатов, которые уже были в законодательных органах муниципального уровня. Кроме того, в молодежном парламенте теперь есть представители партий. А члены вузовских студенческих организаций были и в прошлых созывах.

В течение ближайших четырех с половиной лет членам вновь сформированной молодежной палаты предстоит работать над решением социально-экономических проблем молодого поколения. В числе актуальных тем: отсутствие жилищных перспектив для молодежи, отток молодежи из сельской местности, необходимость улучшить положение молодых специалистов, подготовка кадров для производственных отраслей, условия для формирования здорового образа жизни.









