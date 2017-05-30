#ЯРОССИЯ:
Твоё лицо в истории страны
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





30.05.2017 09:02 
По всей России написали первый в этом году единый государственный экзамен по географии и информатики

По всей России написали первый в этом году единый государственный экзамен по географии и информатики

Фото  Видео репортаж Видео
В Верхневолжье ЕГЭ сдавали более 700 человек. Ход испытаний контролировали с помощью видеокамер. В аудиториях работали общественные наблюдатели и медики.

Первыми за парты сели и вскрыли конверты выпускники на Камчатке, когда тверские школьники ещё спали. И хоть начало экзамена ровно в 10 утра, большинство пришло гораздо раньше. Для Петра Третьякова, как и для многих, информатика одно из главных испытаний .От результата напрямую будет зависеть специальность, на которую тверитянин будет поступать.

На площадке преимущественно юноши. Информатика это их конек, шутят выпускники. Волнуются больше родители, а они в своих силах уверенны. К сдаче готовились серьезно и основательно, признается Антон Прийма.

Однако есть и те, кто взял на экзамен талисман, а вот шпаргалки и телефоны под запретом.

Чтобы попасть в нужную аудиторию выпускникам, как и прежде необходимо преодолеть определенное препятствие- пройти через металлодетектор. С собой они могут пронести только гелиевую ручку , паспорт и питьевую воду.

В Тверском регионе географию сдадут 237 выпускника, информатику 513 человек. Время на последнее испытание 3часа 55 минут. И выполнить ребятам придется 27 заданий. Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение в онлайн- режиме. Ход ЕГЭ контролируют сотрудники Рособрнадзора и общественные наблюдатели. Ирина Павлова эту миссию возложила на себя добровольно. Ее дочери предстоит сдавать Егэ в следующем году.

Существенных новшеств в период сдачи экзаменов не будет. Второй год на территории региона в ряде школ используют современные технологии.

В этом году Егэ проводится по 14 предметам. И сдадут его более 6000 выпускников. Чтобы получить аттестат одиннадцатиклассникам нужно обязательно сдать русский язык и математику. Остальные предметы по выбору. При провале на экзамене по необязательному предмету пересдать его можно будет только через год.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.