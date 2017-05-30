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30.05.2017 09:02 По всей России написали первый в этом году единый государственный экзамен по географии и информатики





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В Верхневолжье ЕГЭ сдавали более 700 человек. Ход испытаний контролировали с помощью видеокамер. В аудиториях работали общественные наблюдатели и медики.



Первыми за парты сели и вскрыли конверты выпускники на Камчатке, когда тверские школьники ещё спали. И хоть начало экзамена ровно в 10 утра, большинство пришло гораздо раньше. Для Петра Третьякова, как и для многих, информатика одно из главных испытаний .От результата напрямую будет зависеть специальность, на которую тверитянин будет поступать.



На площадке преимущественно юноши. Информатика это их конек, шутят выпускники. Волнуются больше родители, а они в своих силах уверенны. К сдаче готовились серьезно и основательно, признается Антон Прийма.



Однако есть и те, кто взял на экзамен талисман, а вот шпаргалки и телефоны под запретом.



Чтобы попасть в нужную аудиторию выпускникам, как и прежде необходимо преодолеть определенное препятствие- пройти через металлодетектор. С собой они могут пронести только гелиевую ручку , паспорт и питьевую воду.



В Тверском регионе географию сдадут 237 выпускника, информатику 513 человек. Время на последнее испытание 3часа 55 минут. И выполнить ребятам придется 27 заданий. Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение в онлайн- режиме. Ход ЕГЭ контролируют сотрудники Рособрнадзора и общественные наблюдатели. Ирина Павлова эту миссию возложила на себя добровольно. Ее дочери предстоит сдавать Егэ в следующем году.



Существенных новшеств в период сдачи экзаменов не будет. Второй год на территории региона в ряде школ используют современные технологии.



В этом году Егэ проводится по 14 предметам. И сдадут его более 6000 выпускников. Чтобы получить аттестат одиннадцатиклассникам нужно обязательно сдать русский язык и математику. Остальные предметы по выбору. При провале на экзамене по необязательному предмету пересдать его можно будет только через год.









