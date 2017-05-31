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31.05.2017 08:59 
В Твери впервые проходит учебный сбор военных священников

В Твери впервые проходит учебный сбор военных священников

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В нем принимают участие 150 священнослужителей самых разных конфессий. В армии у них есть своя “должность” – помощники командиров частей по работе с верующими военнослужащими.

Ранним утром в кафедральном соборе около двух сотен военнослужащих и священнослужителей молились о даровании победы российскому воинству. На три дня Верхневолжье стало центром седьмого учебно-методического сбора военного духовенства. Отец Константин приехал из Балтийска. Он несет служение в бригаде морских пехотинцев Балтийского флота, уже семь лет. Иерей бок о бок с личным составом выполняет учебные и боевые задачи.

Священнослужитель на должности помощника командира это и наставник, и отец для всех воинов, независимо от их вероисповедания и национальности, говорят участники встречи. Всех объединяет служение России. Баир Лама - войсковой священник в мотострелковой бригаде. Здесь военнослужащих буддистов более 40%.

Вместе со своими частями священнослужители бывали и в "горячих точках". Здесь пастырская поддержка, молитва играют огромную роль. Игумен Феофан вспоминает одну из командировок на Северный Кавказ. Реальных случаев божьей помощи в военных действиях набралось не на одну тетрадь.

Методический сбор событие ежегодное. Участники делятся опытом, изучают методы и формы работы по духовно-нравственному воспитанию военнослужащих, профилактике правонарушений в воинских коллективах, обсуждают вопросы организации, чтобы духовная работа органично вписывалась в распорядок жизни воинских частей.

Седьмой Учебно-методический сбор военного духовенства рассчитан на три дня. Программой предусмотрена не только теоретическая, но и практическая часть.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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