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31.05.2017 09:00 Студент Тверского технологического колледжа Максим Косточкин стал бронзовым призёром в компетенции «Графический дизайн»





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Он выступил в финале V Национального чемпионата WorldSkills Russia 2017. В марте текущего года в регионе прошли соревнования по 12 компетенциям, в которых проявили себя более 60 молодых профессионалов. Мастерство участников оценивали по международным стандартам. Одновременно с соревнованиями WorldSkills Russia состоялся региональный чемпионат для школьников JuniorSkills, в котором приняли участие ребята в возрасте от 14 до 17 лет.



Макеты обложки для карты постоянного клиента, афиши, пригласительного билета, логотип - задания, на которые профессиональный дизайнер тратит недели, финалисты V Национального чемпионата WorldSkills Russia 2017 должны были выполнить за считанные часы. Причем, заказчиками впервые в истории конкурса выступили реальные известные российские и зарубежные туристические компании.



Все сложности Максим Косточкин, студент 4-ого курса тверского технологического колледжа преодолел и занял третье место в чемпионате в направлении "Графический дизайн". Семь соперников было у Максима. Его опередили опытные конкурсанты, ребята из Москвы и Новосибирска. В течение трех дней в Краснодаре они соревновались в знании специальных компьютерных программ и в умении проявить свой художественный вкус. Успех Максима - это и заслуга его преподавателя Галины Будиной.



Из Тверского региона в финал Национального чемпионата вышли трое. Только Максим Косточкин - призер. Кроме морального удовлетворения, это позволило молодому человеку трудоустроиться.



Успешное участие в чемпионате "Молодых профессионалов" - это один из показателей качества образования колледжа, повышение его рейтинга.



В Краснодаре состязались около тысячи студентов из 453 колледжей страны по 113 направлениям. Пятьдесят из них - это самые востребованные на рынке труда профессии. Пока студенты соревновались, а директора совещались. Пришли к решению, что в перспективе выпускные экзамены ребята должны сдавать также, как проходит Национальный чемпионат WorldSkills Russia: в несколько этапов, и с приоритетом практики.









