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31.05.2017 09:01 Сегодня региональное отделение партии "Единая Россия" подвело итоги процедуры предварительного голосования по выборам в Тверскую городскую думу





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Предварительное голосование проводилось на 16 избирательных участках Твери, количество пришедших на счётные участки составило чуть свыше 11 тысяч человек. Больше половины - молодежь и люди среднего возраста.



За проведением предварительного голосования и подсчётом голосов следили 162 наблюдателя. Один из них, политолог Аббас Галлямов, объехал несколько избирательных участков. Признаков скупки голосов или использования других выборных технологий, не обнаружил.



Значительных нарушений выявлено не было. В региональный оргкомитет поступило 36 жалоб, 7 из них были поданы до 28 мая, остальные в день голосования и после него. Их все проверили. Фактических доказательств, которые повлияли бы на ход голосования, нет. В скором времени будут опубликованы результаты.



Окончательные списки для выдвижения на выборы в Тверскую городскую Думу определят на заседании регионального политсовета во второй половине июня.









