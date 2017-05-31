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31.05.2017 09:01 Подготовка к предстоящему празднованию 350-летия обретения мощей Нила Столобенского входит в завершающую стадию





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Все проводимые мероприятия находятся под постоянным контролем губернатора Игоря Рудени. Сейчас на берегу Селигера завершили установку палаточного лагеря для паломников.

Для паломников обустроят городок: улицы и палатки пронумеруют, в качестве дорожек проложат деревянные настилы. Сейчас в лагере 200 палаток, ещё 50 появятся в ближайшие дни. Для людей с ограниченными возможностями здоровья здесь оборудуют специальную палатку, сопровождать таких гостей будут волонтёры.



На территории городка уже смонтирована система наружного освещения, установлена часть биотуалетов, проведена противоклещевая обработка. По периметру лагерь будет окружён ограждением, на въезде разместят пункт регистрации и шлагбаум. Отдельное место отведено под межведомственный штаб и проживание волонтёров. У гостей будет возможность зарядить телефоны и оставить ценные вещи на хранение под видеонаблюдением.



На площадке у озера установят сцену, шатёр для проведения дискуссий и встреч, а также большой экран для прямой трансляции торжеств из Нило-Столобенской пустыни. Палаточный лагерь будет открыт с утра 8 июня до вечера 12 июня. Всё это время на территории городка будут дежурить медицинские бригады, сотрудники ведомств и волонтёры. Гостям необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте Тверской епархии. Телефон «горячей линии» паломнического центра — 8-800-350-28-90. Регистрация паломников на tvereparhia.ru «горячая линия»: 8-800-350-28-90 с 8:00 до 20:00 без выходных.









