|
|
|
| НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество
|31.05.2017 09:02
|271 сезон Тверского Академического театра драмы был богат премьерами и событиями
Театралы отмечали удачные актерские работы, неординарные режиссерские решения спектаклей. Сейчас начинаются гастроли труппы по области, а в самом здании готовятся к ремонту малой сцены.
Закрытие сезона это всего лишь короткое расставание со зрителями на каникулы. Светлана Вержбицкая отметила его в новом качестве директора Тверского Академического. И это не случайно: культура - ее сфера деятельности, она ясно видит свои задачи, и задачи всего коллектива. Программы, прошедшие проверку временем, в театре будут продолжены.
Удачным был сезон и для актрисы Юлии Бедаревой: главные роли в 5ти спектаклях. На закрытии она в 7й раз вышла на сцену как Бланш Дюбуа в драме Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание" в постановке Заслуженного деятеля искусств Валерия Персикова.
Уже совсем скоро спектакль смогут увидеть жители районных городов Тверской области.
|
|