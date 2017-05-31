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31.05.2017 09:02 271 сезон Тверского Академического театра драмы был богат премьерами и событиями





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Театралы отмечали удачные актерские работы, неординарные режиссерские решения спектаклей. Сейчас начинаются гастроли труппы по области, а в самом здании готовятся к ремонту малой сцены.



Закрытие сезона это всего лишь короткое расставание со зрителями на каникулы. Светлана Вержбицкая отметила его в новом качестве директора Тверского Академического. И это не случайно: культура - ее сфера деятельности, она ясно видит свои задачи, и задачи всего коллектива. Программы, прошедшие проверку временем, в театре будут продолжены.



Удачным был сезон и для актрисы Юлии Бедаревой: главные роли в 5ти спектаклях. На закрытии она в 7й раз вышла на сцену как Бланш Дюбуа в драме Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание" в постановке Заслуженного деятеля искусств Валерия Персикова.



Уже совсем скоро спектакль смогут увидеть жители районных городов Тверской области.









