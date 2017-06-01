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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





01.06.2017 09:10 
В Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Жукова приехала дочь четырежды героя Советского Союза Мария Жукова

В Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Жукова приехала дочь четырежды героя Советского Союза Мария Жукова

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В учебном заведение она приняла участие в торжественной церемонии открытия аудитории имени своего отца.

С военной выправкой и с гордостью на лице курсанты и слушатели академии встречают дочь Маршала Победы- Марию Георгиевну Жукову. Сегодня она здесь впервые. Ровно 60 лет назад ее отец, будучи Министром Обороны, подписал приказ о создании на территории Калинина Военной командной академии противовоздушной обороны.

Два месяца назад на заседании ученого совета было принято решение создать несколько аудиторий и присвоить им имена великих полководцев. Первым стал класс имени Маршала Жукова.Почетное право перерезать ленточку предоставили его дочери.

Аудиторию готовили своими силами в кротчайшие сроки. Особое место уделено фотографиям. Здесь Жуков с дочерью, на рабочем месте, на отдыхе. Важная часть оформления портреты Маршалов Победы и важнейшие вехи истории.

Память хранит мемориальная комната. Тут немало личных вещей, переданных семьей Жуковых еще в 70 годы. Коллекцию пополнили и новые экспонаты.

Особая гордость музея академии - рабочий кабинет с дачи в Сосновке. Спустя не один десяток лет Мария Георгиевна Жукова вновь оказалась в детстве - посидела на диванчике, на котором отдыхала вместе с отцом. Те же полки, старинные часы. А вот и любимое кресло маршала.

Аудитория в честь Маршала Жукова- лишь начало летописи именных классов. Сейчас решается вопрос, чье имя будет следующим. Достойных претендентов много.


АРХИВ 


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