







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













01.06.2017 09:10 В Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Жукова приехала дочь четырежды героя Советского Союза Мария Жукова





Фото Видео

В учебном заведение она приняла участие в торжественной церемонии открытия аудитории имени своего отца.



С военной выправкой и с гордостью на лице курсанты и слушатели академии встречают дочь Маршала Победы- Марию Георгиевну Жукову. Сегодня она здесь впервые. Ровно 60 лет назад ее отец, будучи Министром Обороны, подписал приказ о создании на территории Калинина Военной командной академии противовоздушной обороны.



Два месяца назад на заседании ученого совета было принято решение создать несколько аудиторий и присвоить им имена великих полководцев. Первым стал класс имени Маршала Жукова.Почетное право перерезать ленточку предоставили его дочери.



Аудиторию готовили своими силами в кротчайшие сроки. Особое место уделено фотографиям. Здесь Жуков с дочерью, на рабочем месте, на отдыхе. Важная часть оформления портреты Маршалов Победы и важнейшие вехи истории.



Память хранит мемориальная комната. Тут немало личных вещей, переданных семьей Жуковых еще в 70 годы. Коллекцию пополнили и новые экспонаты.



Особая гордость музея академии - рабочий кабинет с дачи в Сосновке. Спустя не один десяток лет Мария Георгиевна Жукова вновь оказалась в детстве - посидела на диванчике, на котором отдыхала вместе с отцом. Те же полки, старинные часы. А вот и любимое кресло маршала.



Аудитория в честь Маршала Жукова- лишь начало летописи именных классов. Сейчас решается вопрос, чье имя будет следующим. Достойных претендентов много.









