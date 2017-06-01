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01.06.2017 09:10 Верхневолжье присоединилось к Всемирному дню без табака





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В регионе прошли антитабачные акции, призванные привлечь внимание к опасным последствиям, связанных с курением. Студенты Тверского государственного медицинского университета стали участниками специальных тренингов.



Пятикурсники Тверского медицинского университета учились работать с пациентами с табачной зависимостью. Тренинги для них провели специалисты областного наркологического диспансера. Энфизема, бронхит и рак легких – это лишь часть последствий курения. Но бросить курить получается не у всех. В этом случае помогут психологи.



Среди любителей подымить 60% мужчин и почти 22% женщин, большинство делают это ежедневно. Почти треть людей становятся пассивными курильщиками.



Курить в общественных местах в России запретили в 2013-ом году. Тогда же у табака появились конкуренты. Сначала электронные сигареты, потом вейпы - портативные кальяны. Пользователей таких устройств, создающих облака пара, называют вейперами.



На их языке это называется не курить, а парить. Многие вейперы отказались от сигарет и используют специальные девайсы. Они считают, что такой пар безвреднее табачного дыма.



На самом деле это та же зависимость, утверждают медики. Безвредного курения не бывает.



Главное, что поможет избежать заболеваний, связанных с курением, — полный отказ от табака. В Правительстве России сейчас обсуждается проект закона, который приравняет вейп к табаку. Проще говоря, лозунг "парю, где хочу" может кануть в лету. Заменить стереотип нездорового поведения тверские активисты предлагают занятиями спортом. К примеру, на уличных тренажерах.









