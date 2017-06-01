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01.06.2017 09:11 
Одно из популярных мест отдыха тверичей - карьеры в Константиновке сегодня не готовы принять отдыхающих

Одно из популярных мест отдыха тверичей - карьеры в Константиновке сегодня не готовы принять отдыхающих

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На их территории много мусора и пока его никто не убирает.

В Тверской области начинается сезон шашлыков и массовых выездов на природу. Одними из первых на тверские карьеры приезжают дайверы, встают лагерем - первым делом уборка территории - в том числе и дна водоема, где проводят погружения.

А вот так выглядит район песчаной косы - здесь проводят выходные любители пляжных игр: волейбола или футбола. На берегу очень грязно - среди деревьев много битого стекла, не смотря на то что рядом детская площадка.

Причиной второго пришествия мусора на карьеры стал системный сбой. Волонтеры бутылки, банки и пакеты собрали в пластиковые мешки и поставили их под деревья. Вывозить этот мусор никто не спешил. Собаки пакеты разорвали и вот мусор снова разлетается по всей округе.

В администрации Заволжского района Твери говорят, что мусор убирают: собирают в мешки и складывают на берегу. Вывозить его на свалку - отдельная статья расходов. И денег, чтобы делать это часто, в бюджете нет.

К мусорному вопросу на карьерах обещает подключиться и волжская природоохранная прокуратура, несмотря на то, что это искусственный водоем, который не имеет связи с Волгой. Для инициации проверки необходимо обращение от любого из местных жителей. Так же поводом может стать и показ сюжета по телевидению, отмечают в прокуратуре.

Однако специалисты отмечают, что экологическое благополучие в районе карьера во многом зависит и от самих жителей. Ведь чисто не там где убирают, а там где не мусорят.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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