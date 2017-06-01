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01.06.2017 09:12 Сотовых операторов могут обязать предупреждать о надвигающихся чрезвычайных происшествиях





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Закон об экстренных оповещениях населения сегодня одобрил в Совете Федерации. Так, после прошедшего 29 мая в регионах урагана, выяснилось, что многие предупреждений не получили. В их числе и жители Тверской области.



С рабочего места под номером 13 в Центре управления в кризисных ситуациях и происходит оповещение операторов мобильной связи о необходимости смс-рассылки. Нужное сообщение, состоящее из двух сотен символов, наберут вот на этом компьютере.



Если с одними операторами связи на федеральном уровне заключены договоры и они смс-оповещение берут на себя, то другие просто предоставляют МЧС доступ к базе данных своих абонентов.



По данным тверских спасателей, сейчас охват смсками составляет примерно 150 тысяч тверских абонентов. А вот желающих получать предупреждающие сообщения гораздо больше.



Поправки в законы о связи и СМИ, которые рассматриваются сейчас на федеральном уровне, еще до принятия положительно восприняты населением. Они позволят увеличить охват аудитории, которой должны будут приходить оповещения. Операторы связи должны будут сработать очень оперативно в зоне экстренного оповещения и на безвозмездной основе.



То же самое касается СМИ — они должны будут также безвозмездно и немедленно публиковать или выпускать в эфир сигналы оповещения об опасности. Кстати, у меня в руках экстренное предупреждение тверского гидрометеоцентра: "Ночью 1 июня в отдельных районах Тверской области и в Твери ожидается сильный дождь". Будьте, осторожны.









