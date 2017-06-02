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02.06.2017 09:22 В Тверской области полным ходом идет весенне-посевная кампания





Фото Едва выглянуло солнце и механизаторы хозяйства "Свободный труд" Кашинского района сразу же выехали в поле, пусть даже на несколько часов. Осталось высадить всего 300 гектаров картофеля и посеять 200 гектаров многолетних трав. Два-три погожих дня и все работы будут завершены. К сроку успевают - обычно весенний сев в нашей зоне рискованного земледелия длится до 5 -10 июня.



Вячеслав Демьянов руководит хозяйством 12 лет. На 6,5 тысячах гектаров земли выращивает овес, пшеницу, многолетние и однолетние травы, картофель. Треть идет на корм своих буренок, только в дойном стаде - 400 голов, остальное - на продажу. Исходя из опыта, Демьянов убежден, что аномально холодная и дождливая весна крестьянской работе - не такая серьезная помеха.



После ливня, который прошел ночью, в полях стоит вода. Нужна техника высокой проходимости, чтобы продолжить работу. Такая в хозяйстве есть. Только тракторов - 45. Хоть она и не вся новая, но тщательно подготовлена к работе. К тому же, по словам главного инженера Алексея Торгашова, механизаторы ее берегут.



В этом году аграрии Верхневолжья приступили к весенним полевым работам позже обычного. Однако уже успели посадить 80% картофеля и столько же посеять яровых зерновых. Лучше всех ситуация в хозяйствах Бежецкого, Калининского, Кашинского, Ржевского и Старицкого районов.



Хозяйства региона сохранили все посевные площади, их объем соответствует прошлому году. Аграрии уже готовятся к следующему этапу своей работы - к сенокосу.









