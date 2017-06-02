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02.06.2017 09:24 
В Твери появится новый ландшафтный парк, аналогов какого нет в регионе



 
Для строительства нового парка было выбрано место в исторической части Твери, в пойме Тьмаки напротив гостиницы «Волга». Здесь уникальный природный ландшафт, рядом - памятник архитектуры Покровский храм, архиерейский дом и Головинский вал.

Свои идеи тверские разработчики представили заместителю председателя Государственной Думы Владимиру Васильеву, который побывал с рабочей поездкой в Твери.

В парке «Тьмака» обустроят велосипедные дорожки и спортплощадки для игры в бадминтон, пляжный футбол, волейбол. Будет и ландшафтный лабиринт с созданием холмов. С проспектом Чайковского и проездом Дарвина его свяжут два пешеходных моста. Изюминкой проекта станет коллекция редких ив.

Благодаря поддержке губернатора Игоря Рудени из регионального бюджета в 2017 году будет направлено 10 млн. рублей на благоустройство парка. В планах – привести в порядок еще несколько мест отдыха: бульвары Цанова, Радищева и сквер Казакова, где появятся лестницы, фонари и новая парковка для туристов.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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