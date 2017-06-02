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02.06.2017 09:25 
В Тверской области планируют создавать современные помещения для фельдшерско-акушерских пунктов

В Тверской области планируют создавать современные помещения для фельдшерско-акушерских пунктов

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Виктор Константинов представил три эскиза таких помещений, различных по площади и планировке. Все они являются быстровозводимыми конструкциями, оснащенными необходимыми инженерными коммуникациями для комфортного приема пациентов и проживания врача.

Глава региона отметил, что при доработке проекта необходимо учесть наличие в будущих ФАПах отдельного помещения для ожидания пациентов, разделить вход в жилую зону и медицинскую часть. На встрече также обсуждались детали финансирования, администрирования проекта. Вопросами подготовки земельных участков и инфраструктуры будут заниматься главы районов.


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