







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













05.06.2017 09:34 В оздоровительных лагерях Верхневолжья открылась первая смена: в "Дружбу" отправились 200 ребят





Фото Видео

В рюкзаке у Насти Шкляевой обувь на все случаи жизни. Домашние тапочки пригодятся, чтобы ходить в комнате сейчас. А вот сандалии придется отложить до тех пор, пока на улице не потеплеет.



Девятилетняя Настя едет в загородный лагерь впервые. Так провести часть летних каникул ее убедили одноклассники. Родители поддержали.



Отпустить от себя ребенка готовы не все родители. Однако психологи убеждены, самостоятельность нужна, но не раньше, чем сыну или дочке исполнится семь лет.



Уверенность родителей подкрепляется и знанием условий, с которым столкнутся их дети в лагере. Многие заранее там бывают, знакомятся с воспитателями. Однако даже у мам и пап подростков, которые провели "Дружбе" несколько смен, волнение остается.



У детей впереди - масса впечатлений, встречи с друзьями, новые знакомства. Двести ребят отправились в "Дружбу".



В этом году около 69 тысяч или 63% юных жителей Верхневолжья проведут лето в 23 загородных оздоровительных лагерях, в 521 лагере дневного пребывания, в 62 лагерях труда и отдыха и 54 - платочных лагерях.



Родителям разрешили проводить детей в лагерь на своих машинах и даже помочь им освоиться в первый день, не нарушая режима.









