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05.06.2017 09:35 Столица Верхневолжья присоединилась к Международному дню безопасности





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По правилам дорожного движения, даже, если шлагбаум только начинает закрываться или горит запрещающий сигнал светофора, выезжать не переезд нельзя. Но есть водители, пытающиеся проскочить в последний момент. Максимальное наказание за такое нарушение - лишение прав на полгода. Но главное, подобные действия опасны для жизни. В этом году, в Тверской области пока не зарегистрировано ни одного ДТП на переезде. В прошлом их было 3. Предупредить возможную угрозу - цель международного дня безопасности.



В Твери 12 железнодорожных переездов. Тот, что на Санкт- Петербургском шоссе в районе Горбатого моста - один из регулируемых- там постоянно дежурит сотрудник РЖД. В случае неполадок, шлагбаум опускают вручную. Ежедневно через это переезд проезжает около 32 тысяч автомобилей. Для снижения аварийности установлены камеры видеофиксации. За нарушение административное взыскание. Однако большинство переездов в регионе не регулируемые. Единственное, что предупреждает водителя - сигнальный светофор. Сотрудники РЖД проводят регулярные проверки переездов.



Помимо собственных проверок, безопасность и содержание железнодорожных переездов проверяют и инспекторы ГИБДД. И у них претензий значительно больше.



По всем нарушениям выданы предписания. Если они не будут устранены в соответствующие сроки - ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.









