Новости:
Полная лента региональных новостей
#ЯРОССИЯ:
Твоё лицо в истории страны
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





05.06.2017 09:35 
Столица Верхневолжья присоединилась к Международному дню безопасности

Столица Верхневолжья присоединилась к Международному дню безопасности

Фото  Видео репортаж Видео
По правилам дорожного движения, даже, если шлагбаум только начинает закрываться или горит запрещающий сигнал светофора, выезжать не переезд нельзя. Но есть водители, пытающиеся проскочить в последний момент. Максимальное наказание за такое нарушение - лишение прав на полгода. Но главное, подобные действия опасны для жизни. В этом году, в Тверской области пока не зарегистрировано ни одного ДТП на переезде. В прошлом их было 3. Предупредить возможную угрозу - цель международного дня безопасности.

В Твери 12 железнодорожных переездов. Тот, что на Санкт- Петербургском шоссе в районе Горбатого моста - один из регулируемых- там постоянно дежурит сотрудник РЖД. В случае неполадок, шлагбаум опускают вручную. Ежедневно через это переезд проезжает около 32 тысяч автомобилей. Для снижения аварийности установлены камеры видеофиксации. За нарушение административное взыскание. Однако большинство переездов в регионе не регулируемые. Единственное, что предупреждает водителя - сигнальный светофор. Сотрудники РЖД проводят регулярные проверки переездов.

Помимо собственных проверок, безопасность и содержание железнодорожных переездов проверяют и инспекторы ГИБДД. И у них претензий значительно больше.

По всем нарушениям выданы предписания. Если они не будут устранены в соответствующие сроки - ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.