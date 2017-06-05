Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
#ЯРОССИЯ:
Твоё лицо в истории страны
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Экономика





05.06.2017 09:36 
В Санкт-Петеребурге завершился Международный экономический форум

В Санкт-Петеребурге завершился Международный экономический форум

Фото  Видео репортаж Видео
Главным событием для всех участников Петербургского международного экономического форума стало пленарное заседание. Его открыл президент России Владимир Путин.

Участие тверской делегации в форуме Игорь Руденя назвал результативным. Кстати, стенд Тверской области с заявленными в регионе крупными инвестиционными проектами на Петербургском международном экономическом форуме был развернут впервые. Здесь же на презентационной площадке прошли деловые встречи и переговоры тверской делегации. Одним из первых было подписано соглашение с банком ВТБ.

Соглашение предусматривает поддержку инновационного развития промышленного комплекса Верхневолжья, участие региона и банка в реализации приоритетных проектов. На пример, рассматривается возможность строительства круглогодичного водного комплекса развлечений.

Также сегодня было заключено дополнительное соглашение с Роснефтью. Компания направит почти 160 миллионов рублей на завершение строительства нового детского сада в Хотилово. Средства пойдут на реконструкцию здания местной школы, обустройство прилегающей территории и строительство бассейна. Таким образом, здесь появится настоящий образовательный центр. Роснефть уже вложила в этот проект 80 миллионов рублей. Еще 5 миллионов направят на реставрационные и восстановительные работы в Ольгинском монастыре на истоке Волге. В совместных планах также открыть до 2020 года 6 современных многофункциональных придорожных комплексов, первый построят в Конаковском районе на въезде со стороны Москвы.
На встрече с руководителями СФТ Групп Игорь Руденя обсудил перспективы развития Каменской бумажно-картонной фабрики. После модернизации предприятия объем производства картона и бумаги составит 280 тысяч тонн в год. Будут созданы дополнительные рабочие места, а отчисления в консолидированный бюджет области увеличатся более чем на 100 миллионов рублей.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.