







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Экономика













05.06.2017 09:36 В Санкт-Петеребурге завершился Международный экономический форум





Фото Видео

Главным событием для всех участников Петербургского международного экономического форума стало пленарное заседание. Его открыл президент России Владимир Путин.



Участие тверской делегации в форуме Игорь Руденя назвал результативным. Кстати, стенд Тверской области с заявленными в регионе крупными инвестиционными проектами на Петербургском международном экономическом форуме был развернут впервые. Здесь же на презентационной площадке прошли деловые встречи и переговоры тверской делегации. Одним из первых было подписано соглашение с банком ВТБ.



Соглашение предусматривает поддержку инновационного развития промышленного комплекса Верхневолжья, участие региона и банка в реализации приоритетных проектов. На пример, рассматривается возможность строительства круглогодичного водного комплекса развлечений.



Также сегодня было заключено дополнительное соглашение с Роснефтью. Компания направит почти 160 миллионов рублей на завершение строительства нового детского сада в Хотилово. Средства пойдут на реконструкцию здания местной школы, обустройство прилегающей территории и строительство бассейна. Таким образом, здесь появится настоящий образовательный центр. Роснефть уже вложила в этот проект 80 миллионов рублей. Еще 5 миллионов направят на реставрационные и восстановительные работы в Ольгинском монастыре на истоке Волге. В совместных планах также открыть до 2020 года 6 современных многофункциональных придорожных комплексов, первый построят в Конаковском районе на въезде со стороны Москвы.

На встрече с руководителями СФТ Групп Игорь Руденя обсудил перспективы развития Каменской бумажно-картонной фабрики. После модернизации предприятия объем производства картона и бумаги составит 280 тысяч тонн в год. Будут созданы дополнительные рабочие места, а отчисления в консолидированный бюджет области увеличатся более чем на 100 миллионов рублей.









