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05.06.2017 09:37 В Калининском районе открылся слет «Студенческий порыв-2017»





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Участниками туристического слета стали сборные всех факультетов ТвГУ. В каждой команде 7 человек. Название слета "Студенческий порыв" в этом году как нельзя лучше оправдывает себя. Несмотря на холод и даже снег, молодые люди и девушки весело, с шутками и песнями налаживали туристический быт.



Разжигание костра - одна из основных дисциплин. Без этого навыка настоящим туристом стать невозможно. Чтобы за считанные минуты превратить пень в пригодные для растопки дрова, нужно потрудиться.



У молодых людей не было ни одной свободной минуты. Нужно быстро, а главное вкусно приготовить обед и угостить судей. Набор продуктов у всех одинаковый: картошка, тушенка и овощи.



Песня под гитару у костра подбадривала команду.



На выполнение дается 25 минут. Занятия спортивным туризмом повышают выносливость, закаляют и укрепляют здоровье. А также сплачивают студентов разных факультетов. Они пригодятся экономистам и таможенникам, юристам, филологам и будущим управленцам.



Победителем слета станет команда, набравшая наибольшее количество баллов. Она и представит ВУЗ на областных соревнованиях осенью.









