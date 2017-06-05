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05.06.2017 09:37 
В Калининском районе открылся слет «Студенческий порыв-2017»



Фото  Видео репортаж Видео
Участниками туристического слета стали сборные всех факультетов ТвГУ. В каждой команде 7 человек. Название слета "Студенческий порыв" в этом году как нельзя лучше оправдывает себя. Несмотря на холод и даже снег, молодые люди и девушки весело, с шутками и песнями налаживали туристический быт.

Разжигание костра - одна из основных дисциплин. Без этого навыка настоящим туристом стать невозможно. Чтобы за считанные минуты превратить пень в пригодные для растопки дрова, нужно потрудиться.

У молодых людей не было ни одной свободной минуты. Нужно быстро, а главное вкусно приготовить обед и угостить судей. Набор продуктов у всех одинаковый: картошка, тушенка и овощи.

Песня под гитару у костра подбадривала команду.

На выполнение дается 25 минут. Занятия спортивным туризмом повышают выносливость, закаляют и укрепляют здоровье. А также сплачивают студентов разных факультетов. Они пригодятся экономистам и таможенникам, юристам, филологам и будущим управленцам.

Победителем слета станет команда, набравшая наибольшее количество баллов. Она и представит ВУЗ на областных соревнованиях осенью.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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