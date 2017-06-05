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05.06.2017 09:38 
Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке отметил свое 29-летие

Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке отметил свое 29-летие

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Одна из самых популярных программ - "Ой вы гости-господа" - рассказывает о традициях русского гостеприимства. Ребята узнали почему хозяева встречали приходящих в дом хлебом-солью, путник брал в дорогу краюху, а молодых на свадьбе приветствовали караваем. Хлеб ассоциировался со здоровьем и благополучием.

Для любителей старинных экспонатов - экспозиция 19 берестяных грамот, по числу этих памятников Торжок занимает 3 место в России и уступает лишь Великому Новогоду и Старой Русе. Самая известная - грамота "Слово о премудрости" Кирилла Туровского. В отличие от подавляющего большинства остальных берестяных грамот, это не деловая запись, а литературный текст, который содержит список грехов.
А это помещение называют "Тайная комната" - считается что здесь обитает Баба Яга, тут проводят гадания или мастер-классы по оберегам.

Музей был создан по инициативе академика Лихачева в 1988 году. Ученый отмечал, что Торжок по праву должен стать крупным музейным центром "в малом городе с большой историей". Экспозиции постоянно расширяются - сейчас здесь насчитывается более 80 000 единиц хранения. О торжокском музее узнали и в регионах. Экспозицию представили на фестивале "Интермузей-2017" и попали в число 150 лучших музеев в России. И на этом останавливаться не планируют.

Только в прошлом году музей посетили 65 000 человек. Не меньше ожидают и в этом. Ставку делают на фестивали - ближайший 4 июня - посвященный Святой Троице - главному празднику лета.


АРХИВ 


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