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06.06.2017 09:38 
В акватории Волги прошел первый этап Кубка России по гребле на лодках "Драконах"

В акватории Волги прошел первый этап Кубка России по гребле на лодках -Драконах-

Фото  Видео репортаж Видео
Впервые Тверь стала хозяйкой Кубка России по гребле на лодках "Драконах". В нём приняли участие больше 20 команд - спортсмены из 14 регионов страны, в том числе из Санкт-Петребурга, Москвы, Калининграда, Перми, Смоленской области, Краснодарского края. Тверь выставила на состязания 9 команд. Условия, в которых пришлось соревноваться гребцам, были экстремальными. В течение дня несколько раз менялась погода, дул холодный ветер, временами шёл дождь, и порой, даже со снегом.

Спортсмены стартовали в нескольких видах программы - мужчины, женщины, а также смешанные команды на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Правила этого вида спорта практически ничем не отличаются от гребли на байдарках и каноэ, но соревнования на лодках-драконах более зрелищные, в них могут принять участие практически любой спортсмен. В экипаже 10 гребцов, один рулевой и один барабанщик. Борьба идёт буквально за доли секунды, для определения более точного результата применяется фотофиниш. В числе победителей одного из заездов тверская команда "Шторм"

В рамках соревнований состоялись заезды и воспитанников Кошаровского детского дома-интерната. Дети с ограниченными возможностями по здоровью уже не первый раз берут в руки вёсла.

Владимир Васильев принял участие в награждении победителей соревнования. Именно они станут участниками главного старта в сезоне - чемпионата России, который состоится в июне Москве.


АРХИВ 


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