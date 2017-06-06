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06.06.2017 09:39 
В Конаковском районе открылся новый музей - "Государева дорога"

В Конаковском районе открылся новый музей - Государева дорога

Фото  Видео репортаж Видео
В Троицком храме села Завидово архиерейскую службу отслужил митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Глава Тверской митрополии освятил новый музей "Государева дорога", построенный на территории храмового комплекса.
В тестовом режиме он принимает туристов с февраля . Гости, побывавшие здесь, ставят его в один ряд с Историческим музеем и Эрмитажем. Известный кинорежиссер Светлана Дружинина и ее супруг не менее известный кинооператор Анатолий Мукасей очень часто приезжают в Завидово.

Реквизит из сериала "Тайна дворцовых переворотов" удачно вписался в экспозицию нового музея. Некоторые сцены фильма были отсняты в Завидово. Здесь же Светлана Дружинина планирует работать над четвертыми "Гардемаринами". Впрочем, большая часть - примерно 80 % - это экспонаты из личной коллекции настоятеля Успенского прихода протоирея Валерия Ильина. Начинание Конаковского благочинного благословил сам Патриарх, освящая в 2004 году храмовый комплекс." Государева дорога" станет 4 музеем, открытым при храмовом комплексе. Ранее появились "Ямщицкая изба", музей народных промыслов и краеведческий.

Сейчас продолжается благоустройство, помощь оказывают инвесторы особой экономической зоны "Завидово". Очень скоро здесь появится настоящая русская изба с печью. Новый проект также должен быть интересен туристам. 5 тысяч в 2016 и уже более 2 тысяч паломников с начала этого года посетили музейно-храмовый комплекс. Только за одну масленичную неделю здесь побывали более 500 школьников из Москвы, Твери и Конаковского района. 2 мешка муки ушло на то, чтобы испечь для ребят традиционные масленичные угощения - блины.


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