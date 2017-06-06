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06.06.2017 09:40 
Кимрский ансамбль "Билив" завоевал Гран-При Девятого Кубка России по мажорет-спорту, который впервые прошел в Твери

Кимрский ансамбль -Билив- завоевал Гран-При Девятого Кубка России по мажорет-спорту

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Танцевальные коллективы и спортивные команды из разных регионов страны стали участниками 9 Кубка России среди мажореток и барабанщиц. Красивое и зрелищное соревнование прошло в Твери, во Дворце Культуры "Пролетарка". Парад участников состязания, который планировался на улице, из-за погодных условий был перенесён в фойе, немного тесновато, но яркость зрелища впечатляет. Среди всех присутствующих на церемонии открытия был только один чисто мужской коллектив, ансамбль барабанщиков Суворовского училища, который приветствовал своим выступлением участников чемпионата.

В прошлом году Кубок России увезла команда из Тверской области, именно поэтому Тверь стала местом проведения соревнования в этом году. Выступления наших спортсменов и на этот раз были встречены зрителями с большим восторгом. Особенно много аплодисментов получили мажоретки группы "Билив" из Кимрского района. Коллектив отмечен самыми высокими наградами на соревнованиях разного уровня.Старшая группа спортсменок из Белого городка выступила с номером "Единство и борьба противоположностей."

Соревнование прошли по секциям "Дефиле" и " Барабанщицы". Выступление мажореток и барабанщиц - это синтез гимнастики, хореографии, жонглирования предметами, чувство музыкального ритма и владение барабаном. Жюри оценивает все эти умения, плюс синхронность работы, владение шагом мажореток, сохранение чёткости линии и рисунка, и настроение.

Участницами состязания стали спортсменки от 4-х лет до юношеского возраста. По итогам Кубка России будет сформирована команда, которая представит нашу страну в конце июня на Чемпионате Европы в Италии, и в июле в Болгарии.


АРХИВ 


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