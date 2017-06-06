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06.06.2017 09:41 Игорь Руденя проверил ход подготовки к празднованию 350 – летия обретения мощей Нила Столобенского





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В преддверии праздника на истоке Волги ведется масштабное благоустройство. В историческом виде воссоздан первый мост через реку. Отремонтированы ступеньки на спуске к истоку, приведена в порядок смотровая площадка, обустроена парковка для автобусов и личного транспорта, завершаются работы по расчистке территории.



При участии «Роснефти» ведутся реставрационные и восстановительные работы в Ольгинском женском монастыре. Сделан ремонт в часовне на истоке, Никольском храме.



Губернатор Игорь Руденя побывал в палаточном лагере для паломников, который будет действовать в период проведения торжеств. Здесь установлено 200 палаток, каждая рассчитана на 12 человек. Для гостей с ограниченными возможностями здоровья предназначена специально оборудованная палатка. Для хранения личных вещей отведена отдельная зона с запирающимися ячейками и видеонаблюдением. На берегу Селигера сделают сцену, шатёр для проведения дискуссий, а также экран, на котором можно будет увидеть прямую трансляцию торжественных мероприятий в Нило-Столобенской пустыни. Круглосуточно в паломническом городке будут дежурить сотрудники МЧС, полиции, волонтёры, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники госавтоинспекции.



В ходе инспекционной поездки Губернатор провел оперативное совещание. Одной из важных тем стала реализация программы переселения граждан из аварийного жилья в Осташкове. До 1 сентября 2017 года в регионе предусмотрено переселить 8300 человек. Проблемы с реализацией программы в Осташкове возникли в связи с неисполнением недобросовестными застройщиками обязательств по заключенным контрактам. В их отношении ведется работа. В Осташкове незавершенными остаются 7 жилых домов, построенных в рамках программы по переселению из аварийного жилья. По итогам обсуждения ситуации Игорь Руденя поручил предусмотреть в бюджете Тверской области средства на ввод в эксплуатацию этих объектов.









