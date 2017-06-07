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07.06.2017 09:25 В медицинских ВУЗах Тверской области появился новый предмет - телемедицина





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Пока в конференц-зале клиники Тверского медицинского университета врачи собираются на видеомастер-класс, специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы готовятся к операции. Их выполнят сразу пять. Первую, по удалению камня из почки, решили провести пожилому мужчине. Такое вмешательство считается одним из сложных в урологии.



Обо всех нюансах работы хирург рассказывает в ходе операции. Процесс транслируется на большом экране. Среди слушателей не только студенты-практиканты, но и хирурги из разных больниц Твери и области. Они внимательно наблюдают за процессом.



Столичные гости приезжают в Тверь уже не первый раз. Такие онлайн-мастер-классы помогают обучить медиков инновационным методам лечения.



Сегодня телемедицина – обязательный предмет в медицинском вузе. Теперь появились и специальные курсы для действующих врачей. После операции традиционный разбор полетов и беседа с коллегами-медиками.









