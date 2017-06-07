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07.06.2017 09:26 В Верхневолжье вспомнили Александра Сергеевича Пушкина





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Пушкина не забывают. В его 218-ый день рождения тверитяне и гости столицы Верхневолжья несут цветы к памятнику. На набережной Волги он стоит больше 40 лет. Именно такой набросок самого себя сделал поэт в рукописи "Евгений Онегин". Образ путешественника пришелся по душе скульптору Комову.



В день рождения поэта, с 2011 года, празднуют и день русского языка. К торжествам в Твери присоединились студенты Хельсинского университета. Будущие переводчики проходят стажировку в тверском госуниверситете. Гордятся, что могут прочитать Пушкина в подлиннике.



Примерить сюртук и цилиндр и продекламировать его стихотворения на публике - такой шанс представился в этот день воспитанникам Некрасовского детского дома. Выступали без подготовки.



"У Лукоморья", "Зимнее утро", сказки - именно с них начинается у большинства знакомство с творчеством Пушкина с детства. И для взрослых мир "солнца русской поэзии" - современен и притягателен. Мечта романтических натур - встреча с поэтом на балу, пусть даже во сне.



Этот раритет - барельеф, которому ровно 80 лет. Отлит на знаменитом еще с 19 века Каслинском чугунном заводе и подарен в Пушкинский день читателями областного центра детского и семейного чтения, который носит имя поэта.



В Тверской области главные организаторы торжеств в честь дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина - библиотекари. В читальных залах, и на улице они отметили его всевозможными викторинами и конкурсами для школьников. Так, в городском саду Твери рисунки на асфальте на тему сказок еще долго будут радовать прохожих.









