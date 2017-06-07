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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





07.06.2017 09:27 
Жителям Твери устанавливают счётчики нового образца

Жителям Твери устанавливают счётчики нового образца

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Счетчики нового образца устанавливают с помощью вышки, в недоступном для потребителя месте. Выносные приборы малокомпактные, по сравнению с предыдущими аналогами, которые крепились на столбах или деревьях. Потребителям теперь не нужно самим снимать показания электроэнергии на улице. Всю информацию с помощью встроенного GSM модема установка отправляет к диспетчеру. Потребителю нужно только ждать квитанцию об оплате.

Следить за показаниями с нового прибора учета предлагают с помощью индикаторного устройства. Его при установке уличного блока отдают потребителям на руки, бесплатно. Включив прибор в сеть на несколько секунд, можно узнать показания счетчика, установленного за пределами дома.

Имея показания индикатора можно также сравнивать данные двух счетчиков, уличного и домашнего. Если будет разница и существенная необходимо обращаться в диспетчерскую. По плану на этот год в Твери установят порядка 2 тысяч новых приборов учета электроэнергии.


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