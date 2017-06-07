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07.06.2017 09:28 
Тверское предприятие "Центросвар" приступило к выполнению нового заказа

Тверское предприятие -Центросвар- приступило к выполнению нового заказа

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16 тонн руды поместится в кузов будущего шахтного самосвала. Металлоконструкцию целиком изготавливают в Твери и на дальнейшую оснастку направляют производителю. В этом году поставят 20 единиц. Горной техникой занялись, когда мощности были задействованы не в полном объеме. Сейчас в пакете заказов шахтные самосвалы значатся в графе "прочие изделия".

Впервые за много лет на предприятии вынуждены будут сократить корпоративный отпуск. Положенные по закону дни отдохнут, конечно, все, но в августе, когда производство на заводе традиционно останавливали, некоторые участки продолжат работу.

Попасть на предприятие не так просто. Особенно востребованы сварщики. Но для того чтобы отобрать 50 человек, на стажировку примут как минимум 150. Здесь борются за качество изделий, чтобы потенциальные заказчики возвращались в Тверь. Например, долгие годы сотрудничают с московским метрополитеном, производя для них эскалаторы. Уже разработали и запустили в производство несколько моделей.

Для вагонов метрополитена в этом году соберут более 960 рам тележек, более 1200 тележек изготовят для пассажирских вагонов и электропоездов. Центросвармаш должен стать единственным предприятием в холдинге, который будет специализироваться на выпуске именно этой продукции.

Сейчас тверские специалисты участвуют в разработке комплектующих для новых железнодорожных грузовых платформ. Они смогут развивать скорость до 160 километров в час. Таким образом, удастся в разы сократить сроки доставки грузов. Уникальные грузовые составы будут востребованы, в частности, для обеспечения транзита товаров из Китая в Европу.


АРХИВ 


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