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08.06.2017 09:41 
Тверские ученые-экологи вышли на улицы города для исследования устойчивости деревьев

Тверские ученые-экологи вышли на улицы города для исследования устойчивости деревьев

Фото  Видео репортаж Видео
Под обследование попадают деревья, которые находятся в местах большего скопления людей и имеющие визуальные повреждения. Но только осмотр не даст достоверной информации. Чтобы поставить дереву полноценный "диагноз", необходим более глубокий анализ. В работе специалистам помогает современная аппаратура. Один из инструментов - резистограф. Он служит для выявления скрытых гнилей внутри ствола. Сверло проходит подозрительное место на стволе насквозь, измеряя плотность. Картинка с прибора - кардиограмма, которая показывает, насколько дерево способно сопротивляться ее распространению.

Бывает, что одного обследования недостаточно, тогда " лесные врачи" применяют томограф. Здесь все, как на настоящем МРТ. На стволе дерева размещают определенное количество датчиков. От правильности их установки зависит точность диагностики. Если скорость движения импульса замедляется, можно сделать вывод , что древесина внутри частично поражена.

Сделать точный прогноз позволяет объемный 3д снимок. Каждый цвет на картинке говорит о состоянии " зеленого пациента".

Студенты биологического факультета вместе с сотрудниками центра защиты леса обследовали самые популярные места прогулок горожан. Выводы неутешительные. В парке "Воксал" опасны дубы и вязы. Результаты всех обследований отдали в администрацию города. В ближайшее время зелеными насаждениями займутся специалисты.


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