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08.06.2017 09:42 
В Тверской области участились аварии с участием лосей

В Тверской области участились аварии с участием лосей

Фото  Видео репортаж Видео
Диких животных все чаще стали замечать автомобилисты на трассе М-10 и проселочных дорогах. Запись с видеорегистратора очевидцы разместили в Интернете. В этом году лоси стали частыми гостями Твери. Недавно лесной зверь прогуливался по дворам Пролетарского района.

Два дня назад жители Торжка сняли трех лосей, пробегающих рядом с жилыми домами. Сохатые не испугались людей и вели себя непринужденно. Почему весной животные покидают обычные места обитания? Одна из причин – поиск корма.

В этом году в Тверской области участились случаи ДТП с дикими животными. При скорости 80 км в час остановочный путь автомобиля - 60 м. Чтобы встреча с лосем не стала неожиданностью, в местах, где есть лесные массивы, нужно снизить скорость. Не пытаться объехать его и не сигналить. И помнить: чаще всего лось выбегает с правой обочины.

Лось – животное непредсказуемое. Он может долго ждать, и как только свет фар оказывается близко, броситься под колеса. В этом случае ремонт поврежденной машины производится за свой счет, плюс – штраф за причиненный вред.

Наиболее опасными для водителей трассами остаются Тверь-Кимры, Старица, Бежецк, Волочек. Здесь лоси выбегают на дорогу чаще всего.


АРХИВ 


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