







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













08.06.2017 09:42 В Тверской области участились аварии с участием лосей





Фото Видео

Диких животных все чаще стали замечать автомобилисты на трассе М-10 и проселочных дорогах. Запись с видеорегистратора очевидцы разместили в Интернете. В этом году лоси стали частыми гостями Твери. Недавно лесной зверь прогуливался по дворам Пролетарского района.



Два дня назад жители Торжка сняли трех лосей, пробегающих рядом с жилыми домами. Сохатые не испугались людей и вели себя непринужденно. Почему весной животные покидают обычные места обитания? Одна из причин – поиск корма.



В этом году в Тверской области участились случаи ДТП с дикими животными. При скорости 80 км в час остановочный путь автомобиля - 60 м. Чтобы встреча с лосем не стала неожиданностью, в местах, где есть лесные массивы, нужно снизить скорость. Не пытаться объехать его и не сигналить. И помнить: чаще всего лось выбегает с правой обочины.



Лось – животное непредсказуемое. Он может долго ждать, и как только свет фар оказывается близко, броситься под колеса. В этом случае ремонт поврежденной машины производится за свой счет, плюс – штраф за причиненный вред.



Наиболее опасными для водителей трассами остаются Тверь-Кимры, Старица, Бежецк, Волочек. Здесь лоси выбегают на дорогу чаще всего.









