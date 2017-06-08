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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





08.06.2017 09:42 
В Твери прошла конференция регионального института Уполномоченного по правам человека

В Твери прошла конференция регионального института Уполномоченного по правам человека

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Институт Уполномоченного по правам человека в Тверской области стал востребованной населением структурой, в неделю сюда поступает до 50 обращений, в год - до 1000. Активным помощникам Уполномоченного, членам экспертных советов в знак благодарности за их вклад в дело защиты прав и свобод граждан, вручили почётные грамоты.

В Тверском регионе больше всего обращений связаны с жилищными проблемами, защитой прав на охрану здоровья, медицинскую помощь, обеспеченность лекарствами. Часто проблемы возникают от правовой неосведомлённости граждан.

С Уполномоченным по правам человека постоянно взаимодействует областной парламент. Депутаты Законодательного собрания приняли ряд нормативно-правовых актов в обеспечении прав участников долевого строительства, реализации жилищных прав детей сирот, защите интересов несовершеннолетних. Полностью оформлена законодательная база для получения бесплатной юридической помощи для отдельных категорий граждан

Итоговым документом конференции стала резолюция, в которой её участники изложили конкретные предложения по защите прав населения региона в разных сферах жизнедеятельности, рекомендованные правительству Тверской области.


АРХИВ 


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