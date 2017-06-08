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08.06.2017 09:43 В Москве новую станцию метро назовут в честь Ржева





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Судьбу нового мемориала, который появится в Тверской области, решали в Москве. И это не случайно. Ржевский район – особый. Там в течение почти трех лет шли одни из самых кровопролитных боев мировой истории. Защищались рубежи нашей Родины, погибли сотни солдат и офицеров. События, сопоставимые со Сталинградской битвой, долгое время не были отмечены на должном уровне.



Инициативу жителей создать памятный мемориал поддержали в Российском военно-историческом обществе. Тема была поднята полтора месяца назад во время военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». По ее итогам перезахоронены останки 370 защитников Отечества. Обнаружено 48 медальонов и документов, установлены личности 15 бойцов, считавшихся пропавшими без вести. Но до сих пор в полях под



В Москве прошло первое заседание оргкомитета. Среди его участников госсекретарь союзного государства Григорий Рапота, чей отец, Алексей, воевал на Калининском фронте.



Участники заседания рассмотрели архитектурно-художественное решение мемориала и варианты места его установки. Тверская делегация предложила несколько площадок, которые согласуются с имеющимися музеями и могут быть объединены в единый комплекс.



Строительство мемориала начнется в следующем году, когда муниципалитет будет отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашисткисх захватчиков. В планах - благоустроить обелиски и мемориальные знаки, расположенные на территории Тверской области.









