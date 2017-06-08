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08.06.2017 09:44 
В Редкинском АПК началась посадка семенного материала

В Редкинском АПК началась посадка семенного материала

Фото  Видео репортаж Видео
Перед началом полевых работ главный инструмент специалистов редкинского АПК не лопата и грабли, а горелка и пинцет. В лаборатории черенкуют ростки элитного и супер-элитного картофеля. Выращенные саженцы для акклиматизации выносят в теплицы. После искусственного лабораторного света здесь они должны привыкнуть к естественному освещению. Именно отсюда их вручную пересадят в питомник.

Семеноводческий процесс не только трудоемкий, но и достаточно продолжительный. Посадочный материал на продажу именно из этой партии получат к 2021 году. То есть только на 5 урожай удастся вырастить элитные клубни. А пока это микроклубни.

В питомнике тепличных растений работы только начались. Из запланированных 315 гектаров основных площадей посажено примерно 225. Посевная кампания в этом году идет с двухнедельным опозданием.

Хозяйство планирует в этом году также вернуть в оборот примерно 200 гектаров сельхозугодий. В течение недели завершат посевную картофеля. Сейчас здесь занимаются семеноводством 10-ти самых популярных сортов у аграриев нашей полосы.

Ставку здесь делают на неприхотливые, устойчивые к болезням и урожайные сорта. Покупатели фермерские хозяйства Центрального федерального округа и южных регионов России.


АРХИВ 


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