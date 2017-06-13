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13.06.2017 09:47 В Тверской области прошли торжества, посвященные 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского





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350 лет назад были обретены мощи святого преподобного Нила Столобенского. В честь этого в регионе прошли торжества. Основным стал приезд Патриарха московского и всея Руси Кирилла.



Глава русской православной церкви возглавил праздничную торжественную литургию.



Праздник собрал несколько тысяч паломников из разных уголков России. Не всем удалось принять участие в литургии в единственном действующем храме обители, а вот увидеть её прямую трансляцию на экранах, установленных на соборной площади, а также в палаточном лагере, разбитом в нескольких километрах от обители, смогли все желающие Не помешал им и моросящий весь день дождь.



Однако молебен, который по традиции читают на Соборной площади, все же пришлось перенести в Храм, а Крестный ход отменить. Впрочем это ничем не испортило тождества. Напомним историю событий.

ИСХ Нилова Пустынь - 8



В 17 веке Богоявленский собор, основной храм Нилостолобенского монастыря сгорел, был деревянным. При закладке каменного, насельники обнаружили нетленные мощи Преподобного Нила. Они узнали его по схиме и келейной иконе. Случилось это 27 мая по старому стилю, 9 июня по новому в 1667 году, спустя 112 лет после преставления святого.



Мужской монастырь, где проходят богослужения больше 400 лет стоит на острове столобный, что в 20 км от Осташкова. Он вырос на месте отшельнического подвига святого, которого, наравне с Сергеем Радонежским, его современником Серафимом Саровским, чтит весь православный мир. Примером стойкости Нила Столобенского назвал Патриах Кирилл.



27 лет Нил жил на острове в уединении, в молитве. Он прославился чудотворениями и прозорливостью, которые продолжаются и по сей день.



По окончании молебна Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в подарок обители образ святителя Николая Можайского с житием, Владыке Виктору — святую панагию, Губернатору Игорю Рудене — икону Покрова Пресвятой Богородицы с молитвенными благопожеланиями. Глава регионе подарил Патриарху икону с частицей мощей Святого преподобного Нила Столобенского.



После торжественных мероприятий Патриах Кирилл и губернатор Игорь Руденя прибыли на Исток Волги. Отсюда 11 июня начнется 19-ый Великий Волжский крестный ход. Здесь глава русской православной церкви побывал впервые. Здесь он совершил чин малого водоосвящения.



Патриарх поднялся на первый мост через реку Волга, посетил Храм Преображения Господня и Никольский, встретился с прихожанами. В память о патриаршем визите в Ольгином монастыре' останется икона Марии Гатчинской с частицей мощей святой. Паству Святейший благословил образом Христа Спасителя. В подарок монахини преподнесли картину на которой изображен исток Волги и обитель, которую Патриарх Кирилл прощаясь, назвал раем на земле.









