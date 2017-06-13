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13.06.2017 09:48 В России внесены поправки в закон об ОСАГО





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Направление на ремонт взамен денежной выплаты – теперь это основная форма возмещения ущерба по ОСАГО. Станцию техобслуживания при заключении договора выбирает автовладелец, но из списка партнеров страховой компании. Автосервис должен находиться в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего. Впрочем, можно выбрать и другой, но с согласия страховщика. Машины не старше двух лет обслуживает официальный дилер.



При этом - никаких доплат. Кроме того, даже на старые машины должны ставить новые запчасти. Гарантия на них – полгода, на кузовные и лакокрасочные работы — год. За качество ремонта теперь отвечают страховщики, а не автомеханики. Однако халтурить им будет не выгодно.



На ремонт отводится не больше месяца. За нарушение сроков отвечает страховщик - полпроцента от суммы за каждый день. Если будет много жалоб, регулятор рынка – Банк России может ограничить компанию в правах.

Денежные выплаты останутся, но в исключительных случаях. Например, если автомобиль не подлежит восстановлению или стоимость ремонта превышает 400 тысяч рублей, а также для тех, кто купил полис до вступления закона в силу - до 28 апреля.



Ремонт и раньше был одной из форм возмещения ущерба при ДТП. Однако не самой популярной. По данным союза автостраховщиков, его выбирали всего 5 процентов пользователей ОСАГО. Остальные 95 — получали деньги. И теперь не все автовладельцы готовы перестоиться.



Первые итоги действия новых правил ОСАГО, как утверждают специалисты Банка России, можно подвести не раньше, чем через полгода.









