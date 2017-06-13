







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













13.06.2017 09:49 10 призывников из Твери и области отправились в Москву





Фото Видео

Из желающих служить в роте почетного караула Кремлёвского полка в Калининском районе выстроилась очередь. Для этого райвоенкомату пришлось даже проводить своеобразный конкурс. Из четырёх кандидатов отобрали двоих. Основные критерии помимо здоровья были также по росту, весу и образованию.



По словам Игоря Сычёва из Тургиново о том, что он пройдет этот конкурс даже не мечтал, настраивался на десантные войска или спецназ, но быть лицом региона в элитном подразделении доверили именно ему.



Гордость за ребят испытывают и их родные, пришедшие на торжественную церемонию отправки.



Андрей Пакин из посёлка Козлово Конаковского района к службе в элитных войсках готовился заранее - занимался спортом, учился. Сейчас его мечта сбылась. По словам младшей сестрёнки Андрея Софии она хоть за брата и рада, но скучать по нему всё равно будет.



Служить в отдельном батальоне почётного караула Управления военного коменданта будут 10 наших земляков. Основная задача подразделения - это участие в церемонии встреч глав иностранных государств и правительств, международных военных делегаций, обеспЕчение торжественных мероприятий на уровне руководства страны и вооруженных сил.



Отправка призывников из Тверской области на службу в вооруженные силы проводится до 20 июля. Большинство наших ребят будет проходить её в пределах Западного военного округа.









