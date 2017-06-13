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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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13.06.2017 09:49 
10 призывников из Твери и области отправились в Москву

10 призывников из Твери и области отправились в Москву

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Из желающих служить в роте почетного караула Кремлёвского полка в Калининском районе выстроилась очередь. Для этого райвоенкомату пришлось даже проводить своеобразный конкурс. Из четырёх кандидатов отобрали двоих. Основные критерии помимо здоровья были также по росту, весу и образованию.

По словам Игоря Сычёва из Тургиново о том, что он пройдет этот конкурс даже не мечтал, настраивался на десантные войска или спецназ, но быть лицом региона в элитном подразделении доверили именно ему.

Гордость за ребят испытывают и их родные, пришедшие на торжественную церемонию отправки.

Андрей Пакин из посёлка Козлово Конаковского района к службе в элитных войсках готовился заранее - занимался спортом, учился. Сейчас его мечта сбылась. По словам младшей сестрёнки Андрея Софии она хоть за брата и рада, но скучать по нему всё равно будет.

Служить в отдельном батальоне почётного караула Управления военного коменданта будут 10 наших земляков. Основная задача подразделения - это участие в церемонии встреч глав иностранных государств и правительств, международных военных делегаций, обеспЕчение торжественных мероприятий на уровне руководства страны и вооруженных сил.

Отправка призывников из Тверской области на службу в вооруженные силы проводится до 20 июля. Большинство наших ребят будет проходить её в пределах Западного военного округа.


АРХИВ 


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