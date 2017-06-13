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13.06.2017 16:19 Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с Днем России!





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Уважаемые жители Тверской области! В душе каждого из нас слово "Россия" занимает особое место. Это наша Родина, это отчий дом, семья, друзья, родные и близкие, это города и села, где мы живем, учимся и трудимся, ведь Россия - это все мы. Тверская земля это неотъемлемая часть великой России, ведь мы край с выдающимся культурным наследием, с вековыми православными традициями, богатым экономическим потенциалом, сильных духом людей, которые из века в век вносят вклад в развитие нашем страны. Сегодня мы продолжаем эту традицию и своим трудом вписываем новые страницы в историю Верхневоллжья и всей России. Президент ВВ Путин отметил, что сегодня для развития нашей Родины огромное значение имеют наши люди. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником - Днем России. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия. Пусть всегда в нашей стране будет мир и согласие. С праздником. С днем России!









