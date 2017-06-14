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14.06.2017 09:22 На аэродроме Конаково встречали российско-польский экипаж





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Экипаж делает круг почета и приветственные маневры встречающим. Разрешение на посадку дано. У встречающих замирает сердце. Четыре минуты до полной остановки винтов, и, наконец, возможность обнять своих родных и друзей.



Наталья- единственная женщина в команде. У нее была самая ответственная работа - все карты перелета под ее строгим контролем. Маршрут проходил через воздушное пространство 14 государств: Россия, Беларусь, Польша, Чехия, Гренландия, Канада. И везде встречались отзывчивые люди, вспоминает штурман. Из-за погодных условий путешествие немного затянулось и вместо заявленных 50дней на перелет ушло 58 . "Мы не имели право на риск", поясняет командир экспедиции Максим Сотников. Дома дети и внуки. Техника не подвела. Но не обошлось и без казусов.



Во время путешествия авиаторы не только посещали местные достопримечательности, но и осваивали новые профессии. Так на Аляске попробовали себя в роли золотодобытчиков. Вся команда два часа мыла золото. Были и другие приключения. Но, несмотря на сложности, о путешествии не жалеют. В память о нем останутся мини-фильмы, которые члены экипажа снимали все это время.



"Все ради дружбы" - так назвали свой масштабный полет члены экипажа. В ближайшее время повторять кругосветку не планируют, может быть через год, говорят путешественники. Сейчас домой и отдыхать.









