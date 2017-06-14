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14.06.2017 09:23 Тверь окрасилась в цвета государственного флага





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4 государственные и 25 региональных наград в День России были вручены тем, кто успешно и эффективно трудится во благо своей страны и родного края. Они стоят на страже Родины, выполняют миссионерский долг, развивают сельское хозяйство, лечат, учат, спасают жизни и приходят в каждый дом с ежедневными новостями.

Этими словами Президента Игорь Руденя охарактеризовал многих жителей Верхневолжья и в первую очередь приглашенных на торжественную церемонию.



Начальник службы радиовещания нашей телерадиокомпании Анна Бабаева свою награду готова разделить не только с коллективов, но и со всеми радиослушателями. Для них наши коллеги стараются создавать интересные, полезные, просветительские программы. За свой профессиональный вклад в развитие Верхневолжья Анна Бабаева удостоена звания "Почётный работник культуры и искусства Тверской области".



Равняться на тех, кто уже добился признания в своих отраслях, смогут тверские школьники, приглашенные на торжественную церемонию вручения паспортов. Именно они будут определять судьбу Верхневолжья и зарабатывать свои награды. А пока из рук губернатора они получили самый главный документ в жизни.



В Твери одной из площадок торжеств, приуроченных ко Дню Россия, стала Площадь Славы. Здесь главными организаторами, участниками и зрителями были представители молодого поколения. Родной стране посвящали стихи и признавались в любви.



Для малышей работали аттракционы и был организован конкурс детского рисунка на асфальте. Любой желающий мог попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО А еще в этот день было много танцев и песен. В живую на сцене работали тверские рок-группы и даже непогода не помешала доиграть им концерт.









