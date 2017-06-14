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14.06.2017 09:23 19-й Волжский Крестный ход начал свой путь по приходам Осташковского района





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После завершения литургии Крестный ход с молитвопением прошёл по территории острова вокруг обители с мощами преподобного Нила Столобенского. Митрополит Тверской и Кашинский Виктор назвал Волжский крестный ход одним из тех больших и добрых дел, которыми освещается и преображается вокруг нас мир. Правящий архипастырь призвал участников крестного хода в своих молитвах просить о милости народу нашему, отечеству, всем страждущим и заблудшим, дабы господь утвердил нерушимо православную веру на нашей земле. Многие паломники участвовали в торжествах, посвящённых юбилею обретения мощей Нила Столобенского



Ковчег с мощами преподобного Нила Столобенского был перенесен на катер, который сначала по Селигеру, а потом по Волге повезёт участников Волжского крестного хода.



Проводить Волжский Крестный ход в долгий и дальний путь многие приехали семьями.



Начало Волжского крестного хода от Ниловой пустыни позволило стать участниками этого события паломникам, которые приехали сюда на торжества, посвящённые 350-летию обретению мощей Нила Столобенского, а также группам экскурсий, прибывшим по озеру Селигер туристическими теплоходами. Благодаря торжественным праздничным событиям возрос интерес к обновлённой обители.



Крестный ход пройдёт по территории, относящейся к Тверской, Московской, Ржевской и Бежецкой епархиям, прибудет в Тверь, Дубну, Андреаполь, Старицу, пройдёт по Калининскому, Конаковскому и другим районам и завершится 8 июля в Калязине, где состоится фестиваль светской и духовной музыки.









