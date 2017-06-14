Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





14.06.2017 09:23 
19-й Волжский Крестный ход начал свой путь по приходам Осташковского района

19-й Волжский Крестный ход начал свой путь по приходам Осташковского района

Фото  Видео репортаж Видео
После завершения литургии Крестный ход с молитвопением прошёл по территории острова вокруг обители с мощами преподобного Нила Столобенского. Митрополит Тверской и Кашинский Виктор назвал Волжский крестный ход одним из тех больших и добрых дел, которыми освещается и преображается вокруг нас мир. Правящий архипастырь призвал участников крестного хода в своих молитвах просить о милости народу нашему, отечеству, всем страждущим и заблудшим, дабы господь утвердил нерушимо православную веру на нашей земле. Многие паломники участвовали в торжествах, посвящённых юбилею обретения мощей Нила Столобенского

Ковчег с мощами преподобного Нила Столобенского был перенесен на катер, который сначала по Селигеру, а потом по Волге повезёт участников Волжского крестного хода.

Проводить Волжский Крестный ход в долгий и дальний путь многие приехали семьями.

Начало Волжского крестного хода от Ниловой пустыни позволило стать участниками этого события паломникам, которые приехали сюда на торжества, посвящённые 350-летию обретению мощей Нила Столобенского, а также группам экскурсий, прибывшим по озеру Селигер туристическими теплоходами. Благодаря торжественным праздничным событиям возрос интерес к обновлённой обители.

Крестный ход пройдёт по территории, относящейся к Тверской, Московской, Ржевской и Бежецкой епархиям, прибудет в Тверь, Дубну, Андреаполь, Старицу, пройдёт по Калининскому, Конаковскому и другим районам и завершится 8 июля в Калязине, где состоится фестиваль светской и духовной музыки.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.