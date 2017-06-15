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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





15.06.2017 09:48 
В Тверской области подвели итоги единого государственного экзамена по первым предметам: математике базового уровня, географии, информатике

В Тверской области подвели итоги единого государственного экзамена

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ЕГЭ по географии сдали 172 выпускника - трое получили более 85 баллов. Весьма успешные результаты и по информатике. 39 школьников написали работы на высокий балл и один получил сто баллов. Математику профильного уровня сдавали 3405 выпускников. Двоечников по сравнению с прошлым годом стало меньше. Хорошие результаты и по итогам математики базового уровня.

Те, кто не справились с ЕГЭ по одному из обязательных учебных предметов, имеют право на повторную сдачу экзамена в дополнительный срок. Математику базового уровня можно будет пересдать 28 июня в основной период, 29 июня русский язык.


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