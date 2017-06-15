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15.06.2017 09:49 Тверские механизаторы готовятся к Открытому чемпионату России по пахоте, который пройдет в Башкирии





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Известному российскому автогонщику и по совместительству фермеру Дмитрию Ситникову триал-трасса покоряется даже, когда он за рулем трактора. Но чтобы стать лучшим механизатором страны ему предстоит продемонстрировать не только виртуозное управление техникой, но и геометрическую точность при вспашке борозды.



В 2012 Дмитрий Ситников был в числе организаторов первого открытого чемпионата страны по пахоте. С тех пор мечтал вернутся на соревнования в качестве участника. Вместе с ним Верхневолжье представят два выпускника Западнодвинского технологического колледжа. Ребята примут участие в трактор-шоу - покажут своё мастерство в управлении трактором.



В Башкирию отправится Тимур Мехтиев. С техникой молодой человек уже давно на "ты" - у родителей личное-подсобное хозяйство.Помогая им, освоил многие сельскохозпрофессии. Больше всего в душу запала одна - механизатор. В этом году посевную совмещал с выпускными экзаменами.



Примерно 40 механизаторов и трактористов в год выпускает Западнодвинский технологический колледж. Выбранной профессии остаются верными лишь 15%. Такие специалисты нарасхват.



Поднять престиж профессии механизатора и призван Открытый чемпионат по пахоте. В этом году он пройдет уже в шестой раз. Соперники у тверской команды не из легких. На соревнования заявились представители более 30 регионов, приедут иностранные коллеги. Участники из Тверской области нацелены на победу и мечтают, что когда-нибудь и Верхневолжье станет столицей лучших пахарей страны.









