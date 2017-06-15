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15.06.2017 09:51 
Тверские бюджетники и пенсионеры переходят на карту МИР

Тверские бюджетники и пенсионеры переходят на карту МИР

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Первые карты "Мир" в Тверском регионе появились в середине прошлого года. С помощью новой системы жители Верхневолжья активно оплачивают покупки в магазинах, снимают наличные, переводят деньги с карты на карту. Всего "новинку№ успели опробовать 15 тысяч человек. В России это цифра уже 6 миллионов.

Карта «Мир» создана на основе отечественных технологий и соответствует российским и зарубежным стандартам безопасности. Есть специальный чип, защищающий ее копирование. Кроме того, карта позволяет проводить все операции, которое доступны по картам международных платежных систем.

Выпускают сейчас карты «Мир» пока 370 банков. Однако с 1 июля 2017 года закон обязал это сделать все банки. А с 1 октября продавцы, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 миллионов рублей, должны будут предоставить возможность каждому желающему расплатиться картой "Мир". Первыми будут бюджетники и пенсионеры. Получать карты они начали уже с 1 июля. Процесс планируется полностью завершить к 2020 году. Для остальных категорий переход на платежные карты «Мир» будет добровольным.

Платить картой можно только в России. За рубежом будет действовать совместная карта двух платежных систем — например, «Мир-Maestro». Оформить их можно будет пока лишь в ряде банков.


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