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19.06.2017 09:36 Гонки, скорость и захватывающие трюки





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Подвела, пожалуй, только погода. Из-за нее пришлось сдвинуть график проведения соревнований. Обычно в середине июня проходит второй этап Чемпионата, а в этом году с началом сезона немного затянули.



Семикратный чемпион России на соревнования приехал за очередной победой. Его отец Карен Саркисян одним из первых в стране, что называется, "заболел" аквабайком и стал активно продвигать этот вид спорта. Работая инспектором ГИМС, с помощью водного мотоцикла спасает людей, да и на соревнованиях, в составе судейской бригады, всегда поможет спортсменам. Своей любовью к аквабайку заразил всю семью.



Заезды не делят на мужские и женские. Спортсмены соревнуются на равных.



В свои юные годы спортсменка из Углича уже со счету сбилась от количества завоеванных наград. Отвечает: "их много". С первым местом в заезде юниоров уедет Софья и с Чемпионата России. В кольцевых гонках она оказалась самой скоростной участницей.



Всего на соревнования заявились около 50 спортсменов.



Из Татарстана в Конаково, чтобы вернуть звание действующего чемпиона России приехал Александр Курамшин. Он выступает в самой захватывающей дисциплине аквабайка - фристайле.



Выступление фристайлистов завершат второй день Чемпионата. Для болельщиков подготовлены и показательные выступления. Их ждет красочное ночное водное шоу на аквабайках "Космическая одиссея". Впервые его представили на закрытии Восточного экономического форума в бухте Аякс в 2015 году.









